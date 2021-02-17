Halı ihracatı %14 arttı

Erdebil'de halı üretim atölyelerinden incelemelrde bulunan Rafi, 'Halı, ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından yaptırım uygulanan ikinci ürün oldu, ancak küresel emperyalizmin ambargolarına rağmen, ülkedeki el yapımı halı ihracatı iyi durumdadır' dedi

Bu ürünün üretiminin bu yıl yüzde 114 arttığını belirten Rafi, 'El dokuma halıların Erdebil dahil tüm illerde halk arasında özel bir yeri vardır ve üretimi ve tedarik zinciri kesinlikle bundan daha iyi yapılabilir'dedi.

Halı alanı ile ilgilenenler için gerekli hammaddelerin kaliteli ve iyi bir şekilde temin edilmesi gerektiğini hatırlatan Rafi, 'İran'da en çok halı hammaddesi üretilmektedir ve ülkenin en değerli sanat-sanayii, nihayetinde pazara kaliteli ürünler sunabillmek için İranlılar tarafından tedarik edilmesi çok güzel bir şeydir'dedi

Erdebil ilinde 33 bini halı imalat sanayinde faaliyet belgesine sahip olmak üzere 50 binden fazla el dokuması halı dokumacı faaliyet göstermektedir. Bu ilde halı dokumacılarının üretimi yılda 90 bin metrekareye ulaştı.