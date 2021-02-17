İngiltere'ye seyahat yasağı 10 Mart'a kadar uzatıldı

İRNA'ya konuşan Zebihş, İngiltere'ye seyahat kısıtlamalarının üçüncü kez uzatıldığını ifade ederek, 'İngiliz versiyonu korona salgının zirve dönemi yaklaştığı için, 10 Mart sonrası da bu yasağın devam etme olasılığı mevcut' diye kaydetti.

Korona ile Mücadele Kurulu'nun kararlarına bağlı olduklarını dile getiren Zebihş, 'Seyahat yasağı kesin kararın verileceği bir sonraki toplantıya kadar 10 Mart'a kadar kesinlikle devam edecek' diye belirtti.

Ocak ayı başında İngiltere'de korona virüsün mutasyonlu versiyonunun patlak vermesiyle İran, Londra'ya uçuşları askıya aldı ve Ulusal Korona ile Mücadele Kurulu'nun talebi üzerine İngiltere uçuşları 20 Ocak'a kadar, ardından da Şubat ayı sonuna kadar uzatıldı.

Sivil Havacılık Kurumu, İngiliz menşeli korona virüsünün yayılmasını önlemek için hem doğrudan hem de dolaylı olarak Tahran-Londra uçak biletlerinin satışının yasak olduğunu yerli ve yabancı tüm havayolları ve bilet satış merkezlerine duyurdu.

Yeni karara göre İran yine de İngiliz kökenli yolcuları kabul etmeyecek ve 10 Mart'a kadar İran'dan İngiltere'ye seyahat etmek mümkün değildir.

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