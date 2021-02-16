Bu sene 950 ton uyuşturucu ele geçirildi

Kerimi video konferans yöntemiyle İran polis teşkilatı müdürleri ile yaptığı açıklamada, bulunan 950 tonluk uyuşturucu maddenin yüzde 76’sının İran doğu bölgelerinden olduğunu belirterek, Uyuşturucu İle Mücadele Polis Teşkilatında özel sistemlerin dizayn edilmekte olduğunu söyledi.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Şu ana kadar uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadelede yaklaşık 3 bin 850 Kolluk Kuvvetlerinin görevisi şehit, 12 bin kişiyi aşkın memur gazi olmuştur. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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2012