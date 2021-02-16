General Süleymani bir İran-İslam efsanesidir

Nuri Pazartesi gecesi Uluslararası Şehit Süleymani ve Yeni İslam Medeniyeti Konferansı'nın web seminerinde yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bölgeyi terörizmden kurtarmaya geldiği iddiası defalarca dile getirildi, Beyaz Saray'ın çelişkili açıklamalarını ve haberlerini takip eden herkes IŞİD'in bir avuç ABD istihbarat üyesi, tarafından şekillendiğini görünür. ‘’ dedi.

Hintli araştırmacı Dr. Abdulsamet Şeyh, "Bugün İran, özel ve benzersiz stratejileri ve politikaları ile Batı Asya bölgesinin en önemli askeri ve siyasi güçlerinden biri haline dönüşmüştür ve Şehit Süleymani, İran’ın bölgesel ve uluslararası politikalarını üreten ve uygulayanlardan biridir. ‘’ dedi.

Lübnan Hizbullah Siyasi Konseyi üyesi Seyyid Sami Khazra, "Şehit Süleymani ve El Mühendis, şehit olduklarından sonra biz onların başarılarının bazılarını bilebiliyoruz. ‘’ dedi.

UNESCO Komisyonu Genel Sekreteri Hojjatullah Ayoubi de, "Sadece biz İranlılar huzurumuzu Şehit Süleymani’ye borçlu değiliz, bölgemiz ve Irak ve Suriye’de her kes hatta Avrupa ülkeleri ve batı dünyası da General Süleymani’ye borçlular. ‘’ dedi.

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2012