İran'ın dünya ticaretine açılan kapısı: Avrasya

Bu yılın onuncu ayında (21 Aralık 2020- 19 Ocak 2021 arası) İran hükümeti, bu ekonomik bloğa katılmak için Avrasya ile serbest ticareti müzakere etmeye yönelik gerekli izinleri aldı.

Birlik ile bir aydan kısa bir süre içinde gerçekleşmesi planlanan serbest ticaret görüşmelerini başlatmak için hâlâ zaman olduğuna göre, iki taraf arasındaki ticaretin önündeki engelleri kaldırmak için çalışmak daha da önemli.

İran'ın 800 milyar doları aşan bu ekonomik blokla yaptığı işbirliği, özellikle düşmanların İran'ı izole etmeye ve dünya ile ekonomik ve ticari bağlarını kesmeye çalıştığı bir koşulda, ülkemizin dünyanın farklı ülkeleriyle, özellikle de komşularıyla karşılıklı ekonomik etkileşimlerini geliştirmeyi vaat ediyor.

Bu birliğin ekonomik önemi o kadar büyük ki, oluşumuyla birlikte farklı ülkeler üyelikle ilgilendiklerini ifade ettiler. Avrasya Birliği'nin dünyanın geri kalanıyla ticareti yaklaşık 850 milyar dolar. Bu miktarın 331 milyar doları ithalatla ilgili.

İran'ın bu ticaretteki payı yaklaşık 2.5 milyar dolar olup bunun 1.6 milyar doları ithalat, 823 milyon doları ise ihracatın payıdır. Avrasya'nın İran'a ihracatının en az %80'i tarım ürünleri ve özellikle tahıl iken, İran'ın Avrasya'ya ihracatının %68'i tarım ürünleri ve özellikle meyve ve kuruyemiştir.

Şüphesiz, İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ile işbirliğinin geliştirilmesi, İran'ın petrol ve petrol dışı ihracatında büyük bir sıçramaya yol açacak ve nihayetinde döviz girdisini sağlayarak İran'ın ekonomik zorluklarının üstesinden gelmede etkili bir rol oynayabilir.

İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ile işbirliğinin bir diğer avantajı, ülkenin beş Avrasya ülkesine ihracatını birkaç kat artırmasına imkan veren özel gümrük ayrıcalıklarının kullanılmasıdır.

Uzmanlar 21. yüzyılın Asya yüzyılı olduğuna ve dünya zenginliğinin ağırlık merkezinin Wall Street ve Silikon Vadisi'nden Çin ve Hindistan çevresi eksenine kaymakta olduğuna inanmaktadır. Avrasya da bu iki ülkeye yakınlığı nedeniyle bu imkandan yararlanabilir.

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