Sanayi Bakan Yardımcısı: Çelik endüstrisinde 350 milyon dolarlık tasarruf sağlandı

İran Ulusal Çelik Şirketi merkezinde düzenlenen parça ve ekipmanların yerelleştirilmesi konulu fuarın açılış töreninde konuşan Caferi, 'Çelik endüstrisinin ortalama yerelleşmesi %65'tir. Bu oranı artırabiliriz' ifadesini kullandı.

Çimento sektörünün %85'lik bölümünün geçmişte yerlileştirildiğine değinen Caferi, 'Bugün bu sektörün tüm inşaatı ve işletimi yurt içinde yapılıyor' diye belirtti.

Kapsamlı Yerlileştirme Sistemi"'nin başlatılmasına atıfta bulunan Caferi, 'Şu ana kadar 23 bin parça tespit edilerek, yerlileştirilmek üzere tescil edildi' diye ekledi.

Dünyanın en büyük onuncu çelik üreticisi İran'ın bu yıl bu sektörde 30 milyon ton üretim yapması bekleniyor.

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