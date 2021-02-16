İslami Şura Meclisi heyeti, Azerbaycan'da

Parlamento heyeti bu ziyaret kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Hikmet Hacıyev ve Azerbaycan Parlamentosu Milli Güvenlik ve Savunma Komisyonu ile Dış İlişkiler Komisyonu başkanları ile bir araya gelecek.

İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Zülnur, Bakü havalimanında gazeteilere yaptığı açıklamada, 'Azerbaycan, İran İslam Cumhuriyeti için birçok yönden önemlidir ve çok iyi bir komşu ve ülkemize dini olarak yakın ve aslında birdir' dedi.

İran ile Azerbaycan'ın ekonomik ilişkilerinin iyi olduğuna işaret eden Zülnur, mevcut kapasiteleri göz önünde bulundurarak bu ilişkilerin seviyesini tatmin edici bulmadığını belirterek, 'İki ülke arasında ekonomik işbirliğini genişletmek için iyi zeminler var' diye konuştu.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki işgal altındaki topraklarının kurtarılmasından dolayı Azerbaycan hükümetini ve halkını tebrik eden Zülnur, 'Allah'a şükürler olsun ki İslam ülkelerinin ayrılmaz parçası olan Azerbaycan'ın bir kısmı, bu ülkeye iade edildi. Bu ziyarette Azerbaycanlı yetkililerle ekonomik, siyasi ve kültürel faaliyetler hakkında fikir alışverişinde buluncağız' diye belirtti.

Azerbaycan Milli Meclisi yetkilileri ile de görüşeceğine dikkati çeken Zülnur, Nahçıvan'ın yanı sıra kurtarılan toprakları da ziyaret edeceğini kaydetti.

Bu görüşmelerin öikili ilişkilerin önündeki engelleri kaldırmasını umduğunu ifade eden Zülnur, 'İki ülke ilişkilerini geliştirme hedeflerine ulaşması için gerekli zemini sağlayabilecek parlamento bağlarını güçlendirmemiz gerekmektedir. İran İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki kardeşliğin kökenleri ve kültürel ortaklıklar dikkate alındığında, her iki taraftan yetkililerin ziyaretleri artırılmalı ve güçlendirilmelidir' iye ekledi.

İran İslami Şura Meclisi heyeti Çarşamba günü Nahçıvan'ı da ziyaret ederek Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanı Vasif Talibov ile görüşecek.

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