16 Şub 2021 14:34
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Cumhurbaşkanı Ruhani: Düşman ülkede kıtlık ve kaos yaratama amaçlarına ulaşamadı

Cumhurbaşkanı Ruhani: Düşman ülkede kıtlık ve kaos yaratama amaçlarına ulaşamadı

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Düşmanın ülkedeki temel malların arzında kıtlık ve kaos yaratmaya yönelik uğursuz hedefleri tamamen başarısız oldu' dedi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Ruhani, 'Düşmanın kıtlık, dayanılmaz baskı, temel malların tedariğinde sıkıntı ve dolayısıyla ülkede kaos yaratmaya yönelik  kötü ve ana hedefini etkisiz hale getirmede büyük başarı ve zafer kazandık. Onların hedefleri tamamen başarısız ve sonuçsuz kaldı' diye vurguladı.

Ruhani temel malların temini konusundaki 2021 planıyla ilgili olarak ise, 'Hükümet, geçim önlemlerini ve politikalarını güçlü bir şekilde sürdürecek' diye konuştu.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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