Cumhurbaşkanı Ruhani: Düşman ülkede kıtlık ve kaos yaratama amaçlarına ulaşamadı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Ruhani, 'Düşmanın kıtlık, dayanılmaz baskı, temel malların tedariğinde sıkıntı ve dolayısıyla ülkede kaos yaratmaya yönelik kötü ve ana hedefini etkisiz hale getirmede büyük başarı ve zafer kazandık. Onların hedefleri tamamen başarısız ve sonuçsuz kaldı' diye vurguladı.

Ruhani temel malların temini konusundaki 2021 planıyla ilgili olarak ise, 'Hükümet, geçim önlemlerini ve politikalarını güçlü bir şekilde sürdürecek' diye konuştu.

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