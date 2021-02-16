İran'dan Endonezya'ya 5 milyon euroluk tıbbi ekipman ihracatı

TIM 2021 Teknoloji Yatırım 3. Toplantısı sırasında düzenlenen ve Endonezya'nın Tahran Büyükelçisi ve Perdis Teknoloji Parkı Başkanı ile Aria Teb Firooz Şirketi ve BARAKAH MEDICA UNSANTRA firması temsilcilerinin katıldığı imza töreni ile taraflar, 700 hemodiyaliz makinesinin satışı konusunda anlaşmaya vardı.

Bu sözleşmede, bu firma tarafından yapılan 700 hemodiyaliz makinesinin beş yıl içinde üretilmesi ve BARAKAH MEDICA UNSANTRA firmasına teslim etmesi kararlaştırıldı.

Perdis Teknoloji Parkı'nda yer alan şirketlerden biri olan bu şirket, uzman gücünü ve bu teknoloji brokerinin iş birliği ile Perdis Teknoloji Parkı Ticaret Geliştirme Merkezi teknoloji brokerlerinden birinin yardımı ve işbirliği ile bu sözleşmeyi imzaladı.

Perdis Teknoloji Parkı Teknoloji Geliştirme Merkezi, Perdis Teknoloji Parkı'na üye firmaların yurt içi ve yurt dışı pazarını geliştirmekten sorumlu olan Perdis Teknoloji Parkı'nın alt merkezlerinden biridir.

Üçüncü Teknoloji Yatırım Zirvesi (TIM 2021), 1996 yılında Türkiye, İran, Malezya, Nijerya, Mısır, Endonezya, Pakistan ve Bangladeş dahil olmak üzere sekiz Müslüman gelişmekte olan ülke arasında başlatılan Teknoloji Değişim Ağı'nın bir alt etkinliğidir.

2013 yılında, Perdis İran Teknoloji Park'ın önerisi üzerine, D8 Organizasyonunun Teknoloji Değişimi ve Transferi Sekreterliği, teknolojik işbirliği, teknoloji alışverişi, yüksek teknolojili ürünler için pazar oluşturmak için D-8 TECHNOLOGY TRANSFER & EXCHANGE NETWORKD8TTEN adını aldı.

21 ülkeden 40 yatırımcının katıldığı üçüncü toplantı iki gün boyunca İran kampüs teknoloji parkında yapıldı.

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