İran ve Japonya savunma bakanlarından ikili işbirliğini güçlendirmeye vurgu

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran Savunma Bakanı General Emir Hatemi, Japonya Savunma Bakanı olarak atandığı için Kişi Nobu'yu tebrik etti.

Japonya Savunma Bakanı Nobu bu video görüşmesinde yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da Japon gemilerinin güvenli seyrini sağlamak için istihbarat toplama faaliyetlerinin genişletildiğini belirterek, İran'ı, Japonlara ait gemiler de dahil olmak üzere gemilerin güvenliğini sağlamak için işbirliği yapmaya çağırdı.

İki bakan Ortadoğu'daki mevcut durumla ilgili görüş alışverişinde bulunarak, iki ülkenin savunma yetkilileri arasındaki iletişimi sürdürme kararı aldı.

Japonya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, 'Ortadoğu'da barış ve istikrar, Japonya dahil tüm dünyanın barış ve refahı için son derece önemlidir. Dünyanın ana enerjikaynağı olan Orta Doğu'da Japon gemilerinin güvenliğini sağlamak da önemlidir' ifadesini kullandı.

Japonya'nın petrol ithalatının yaklaşık %90'u Orta Doğu'dan gerçekleşmektedir.

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