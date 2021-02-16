Milli Kayakçılar İtalya'ya gitti

Kayak Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya Alp Disiplini Kayak Şampiyonası Şubat'ta İtalya'nın Cortina Dampezo kentinin evsahipliğinde yapılacak.

Bu yarışmalara katılacak İran takımı, Puriya Savehşimeşeki, Murteza Cafari, Behnam Kiyaşimşeki, Nima Baha, Atife Ahmedi, Mercan Kelhor, Furuğ Abbasi ve Sedef Saveşimeşeki'den oluşmaktadır. Bakır Kelhor Millilerimizin teknik direktörü olarak görev alacak.

Alp Disiplini Kayak Komitesi Başkanı Pejman Mezinani, bu yarışmaya İran İslam Cumhuriyeti kafilesinin başkanı olarak katıldı.

Korona virüsü salgını ve evsahibi ülkenin katı yasaları nedeniyle, İran milli kayak takımının sahaya geldikten sonra antrenman yapma ve yarışma koşullarını tanıma konusunda çok sınırlı bir fırsatı bulunuyor.

İran milli takımı, Şubat ayının 22'sinden büyük sarmal ve küçük sarmal olmak üzere iki kategoride rakiplerine karşı yarışacak.

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