Zarif: Japonya yasa dışı ABD kararlarını uygulamamalıdır

Kyodo Japan ile yaptığı röportajda açıklamalarda bulunan Zarif, 'Tokyo'nun özellikle uluslararası hukukla ilgili olarak bir arkadaş gibi davranmasını bekliyoruz. ABD uluslararası hukuku ihlal ettiğinden, Japonya'nın oynayabileceği en iyi rol, Amerikalılara yasa dışı kararlarını uygulamadığını göstermektir' dedi.

Özellikle ABD yaptırımları nedeniyle Japon bankalarında bloke edilen İran varlıklarının serbest bırakılması çağrısında bulunan Zarif, İran'ın Japonya ve Güney Kore'deki bloke edilen varlıklarının 10 milyar dolar olduğunu, bundan 3 milyar dolarının Japonya'da bulunduğunu söyledi.

AB'nin dış politika temsilcisi Joseph Borrell'in Washington'un Nükleer Anlaşma'ya dönüşünü aşamalandırma sorumluluğunu vurgulayan Zarif, 'Ancak bu hedefe ulaşılana kadar ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle doğrudan pazarlık yapmayız. Sayın Borrell, İran ve ABD ile istişare içinde bir zaman çizelgesi belirleyebilir. ABD'nin ilk adımı atması gerektiği açıktır' diye konuştu.

Zarif, 'Washington ilk adımları attığında sonucu göreceğiz. İlk adımlarımızı hemen atarız. Bu adımları koordine etmek Borrell'in görevidir. Nükleer Anlaşma'nın yeniden müzakere edilemeyeceğini de vurgulamak isterim' değerlendirmesini yaptı.

Çıkmazı çözmek için fırsat penceresinin yakında kapanacağı konusunda uyarıda bulunan Zarif, 'Çünkü İran, 21 Şubat'ı, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nın denetim önlemleri kapsamındaki yükümlülüklerinin ötesinde nükleer denetimlerin sonu olarak belirledi. Bir yasa çıkarıldı ve bu yasa uygulanmalıdır. Pencereyi kapatarak İran daha fazla uranyum zenginleştirecek ve nükleer gelişmeyi daha da artıracak' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish