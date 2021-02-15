Garipabadi: İran’ın isteğe bağlı uygulamaları durdurması yönündeki mektubu UAEK Başkanına sunuldu

Garipabadi, bu uygulamanın İslami Şura Meclisi tarafından çıkarılan kanun çerçevesinde ve İran halkının haklarının korunması ve İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) 26 ve 36. Maddelerine dayanarak ve karşı tarafın ambargoların kaldırılması yönüne taahhütlerini yerine getirmemesinden yapıldığını söyledi.

Garipabadi, bundan sonra İran ve Ajans arasındaki işbirliğinin NPT çerçevesine yapılacağını ve ambargoların tam kalkması ile İran’ın yeniden isteğe bağlı uygulamaları başlayacağını söyledi.

İslami Şura Meclisi Kanunu çerçevesinde ABD ambargolarının devam etmesi durumunda İran 23 Şubat tarihinden itibaren İran ajansla olan isteğe bağlı işbirliğini durduracaktır.

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2012