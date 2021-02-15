Ruhani: Barış ve istikrar bölge ülkelerinin işbirliği ile temin edilir

Tahran’da temaslarda bulunan Katar Dışişleri Bakanı Mohammad Bin Abdülrahman Bin Caasim Al-i Sani’yi kabul eden Ruhani, İran’ın Fars Körfezi ülkeleri ile ikili ve bölgesel konularda görüşmelerden memnuniyet duyduğunu belirterek, bölge barış ve istikrarının bölge ülkeleri tarafından temin edileceğini söyledi.

Uluslararası arenadaki son gelişmelere değinen Ruhani, Tahran, Doha ortak işbirliğinin gelişmesinin gerekli olduğunu belirterek, mevcut uluslararası fırsatlardan ilişkilerin gelişmesi ve derinleşmesi yönünde istifade edilmesi gerektiğini söyledi.

Katar Emiri’nin geçen sene Tahran ziyaretinde varılan anlaşmaların fiiliyata dökülmesini isteyen Ruhani, iki ülkenin ekonomik, ticari, bilimsel, turizm alanında işbirliği yağabileceğini ve iki ülke özel sektörlerinin de bu yönde önemli rol ifa edebileceğini söyledi.

İran’ın Hürmüz Barış Planına bağlı olduğunu ifade eden Ruhani, bölge ülkelerinin kendi kaderi ile ilgili karar vermeleri gerektiğini söyledi.

Trumpizmin ABD’de de son bulduğuna işaret eden Ruhani, ‘’ Bugün tüm dünyaya azami baskı politikasının hezimete uğradığı ispatlanmıştır ve yeni ABD yönetiminin eski yönetimin hatalarını telafi ve kanuni taahhütlerini yerine getirmekten başka yolu yoktur. ‘’ dedi.

ABD tarafından uygulanan İran aleyhindeki ambargoların kaldırılması ve ABD’in 2231 nolu BMGK kararını uygulaması gerektiğini vurgulayan Ruhani, yasa dışı ambargoları kaldırdığı anda İran’ın da nükleer anlaşma çerçevesindeki tüm taahhütlerine geri döneceğini söyledi.

Katar dışişleri bakanı da İran’ın ülkesinin dostu olduğunu ve ikili ilişkilerin gelişmesi ve derinleşmesine vurgu yaptı.

Katar Emiri’nin Ruhani’ye hitaben yazılı mesajını sunan Al-i Sani, İran’ı bölgenin etkili ve güçlü ülkesi olduğunu belirtti.

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2012