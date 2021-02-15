General Şerif: Siyonistler yaramazlıklarının hesabını verecekler

Besic güçlerinin halkla ilişkiler birimleri toplantısında konuşan Şerif, bilgilendirmenin önemli, zor ve teknik bir eylem olduğunu belirterek, bunun İran’da daha önemli olduğunu zira düşmanın elinde olan çeşitli medya grupları ile psikolojik operasyonlarla İslam İnkılabı, İran devleti ve milleti aleyhinde zihinleri bulandırmak istediklerini söyledi.

Düşmanın kuşak farklılıklarını evrimin ve kutsal savunma başarılarını gölgelemek için bir fırsat olarak gördüğünü ifade ede General Şerif, bunun yanında düşmanın ülkede kriz olduğu ve yetkililerin yetersiz olduğu algısını da yaymak istediğini fakat tüm çabalara rağmen İran’ın ilerlemesi ve başarılarının ortada olduğunu söyledi.

Tüm zorluklara rağmen İslam İnkılabının ilk adımının atıldığını ifade eden General Şerif, devrimin ikinci adımı için çizilen ufuklarında ulaşılabilir olduğunu söyledi.

General Şerif, son yaşanan olayların aslında batının dağıldığını ve egemen güç olan ABD’nin ortadan kalktığını gösterdiğini söyledi.

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2012