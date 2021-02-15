15 Şub 2021 17:31
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Şehit Süleymani, İslam’ın rahmani yüzünü dünyaya gösterdi

Şehit Süleymani, İslam’ın rahmani yüzünü dünyaya gösterdi

Tahran, IRNA- İslami Kültür ve İletişim Kurumu Başkanı Ebuzer İbrahimi Toekeman, Şehit Süleymani’nin İslam’dan algının şiddet olduğu bir dönemde İslam’ın Rahmani yüzünü gösterdiğini ve yeni İslam medeniyetine karşı yanlış algıyı önlediğini söyledi.

Uluslararası Şehit Süleymani ve Yeni İslami Medeniyet oturumunda konuşan Torkeman, Şehit Süleymani’nin hiçbir zaman dikkatinin bir coğrafya veya belli noktaya vermediğini belirterek, kendisinin Müslümanları desteklediği gibi Hristiyanlar ve Yezidiller ve diğer dinlerin mensuplarını da desteklediğini söyledi.

Hizblullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım da bölgenin esas sorununun ABD ve Siyonist rejim olduğunu belirterek, bölgedeki tüm sorunların ABD müdahalerleri ve onların diktarrör liderleri desteklemelerinden kaynaklandığını söyledi.

Ayetullahh Rıza Ramazani de, ilahi aşkın Şehit Süleymani’nin yüzü ve huyunda tecelli ettiğini belirterek, Şehit Süleymai’nin şehadeti algıladığını ve sonunda ona ulaştığını söyledi.

Video Konferans yöntemiyle düzenlenen toplantı 3 gün içinde 99 saat sürecektir.

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2012

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