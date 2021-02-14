Türkiye'den Hemedan iline 100 milyon dolarlık yatırım

Hemedan ilinin yabancı yatırımda önde gelen illerden biri olduğunu dile getiren Mahmudi, bu yıl Hemedan'da yabancı yatırımlı üç projenin hayata geçeceğini söyledi.

Bir Türk firmasının Hemedan'da bir konut projesini inşa etmek için süreci takip ettiğini kaydeden Mahmudi, 'Bu inşaat firmasının Hemedan'daki proje için onaylanan yatırım tutarı 72 milyon doları aşıyor ve bunun 100 milyon dolara çıkması bekleniyor' dedi.

Şu ana kadar 4 milyon doları toplanan 91 milyon dolarlık yatırımla 3 projenin daha devam ettiğini ifade eden Mahmudi, 'Projelerin hayata geçirilmesi ile 570 kişiye iş imkanı oluşacak' diye belirtti.

İlde şu ana kadar 9 yabancı yatırımlı projenin faaliyete geçtiğini hatırlatan Mahmudi, 'Bu projelerin tamamlanması ve Hemedan ilinde 1.300 iş arayan kişiler için 85 milyon dolarlık yatırımla iş fırsatları yaratıldı' diye ekledi.