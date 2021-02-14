14 Şub 2021 15:15
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News Code: 84229276
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Termik Elektrik Şirketi Üretim Teknik Ofisi Genel Müdürü:

İran, santral türbin ve jeneratörleri tasarımını başardı

İran, santral türbin ve jeneratörleri tasarımını başardı

Tahran, İRNA- Termik Elektrik Şirketi Teknik Ofisi Genel Müdürü İsmail Namazi, 'Santralin en önemli parçaları olan türbin ve jeneratör yapabilme kabiliyetinin yanı sıra ülkemiz artık bu önemli ekipmanı tasarlayabiliyor' dedi.

İran'da santral inşaatının yabancı ve ithal parçalar kullanılarak başlandığına değinen Namazi, 'İslam Devrimi'nden önce, santraller yabancı uzmanlar tarafından inşa edilmekteydi. Ancak savaştan sonra uygulanan yaptırımların ardından yabancı türbin şirketleri, kendilerinin inşa ettiği santraller için parça tedarik etmeyi reddettiği için ülke, parçaları yerli imkanlarla üretmeye yöneldi' diye belirtti.

İslam Devrimi'nin zaferinden sonra ülkedeki santrallerinin kurulu gücünün 12 kat arttığının altını çizen Namazi, 'Devrim'in başında ülkede yaklaşık 7 bin megavat santral kurulmuşken, bu rakam halilhazırda 85 bin megavata ulaşmoş durumda' diye konuştu.

İran'ın elektrik kesintilerdeki oranının kabul edilebilir olduğuna değinen Namazi, 'Abone başına dünya genelinde elektrik kesintisi 7-8 dakika. İran'da bu rakam abone başına 20 dakikadır' ifadesini kullandı.

Bu yıl 100 bin MW'lık santral onarımlarının yapılmasının gündemde olduğuna işaret eden Namazi, 'Santralin onarımları Ekim ayı başından başlayarak Nisan ayında bitece. Şu ana kadar belirlenen kapasitenin %50'si onarılmıştır' diye ekledi.

Daha önce de Enerji Bakanı, ülkenin elektrik sektörüne yapılan iyi yatırımlara atıfta bulunarak, 'Santral kapasitesi Devrimden önceki yıllara göre 12 kat arttı' demişti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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