İranlıların %70'i 2021 sonbaharının sonlarına kadar koronavirüse karşı aşılanacak

2021 Aralık ayı sonunda İranlıların yüzde 70'inin kovid aşısını yaptıracaklarını dile getiren Ganii, Djam gazetesine verdiği röportajda, 'İran halkını aşılamak için yaklaşık 160 milyon doz korona virüs aşısına ihtiyaç var. Sputnik-V aşısının her bir dozu için İran hükümeti, gerekli masrafın yüzde 70'ini karşılayacak' dedi.

İran'ın Amerikan Pfizer aşısını kullanmayı reddettiğine değinen Ganii, 'İran'ın Pfizer aşısını satın almamasının nedenlerinden biri, bu aşının iletim ve depolama için eksi 80 santigrat derece soğuk zincire ihtiyaç duymasıdır ki bu bizim için çok büyük bir zorluktur. Pfizer'in bağışıklık moleküllerine dayalı aşısı, henüz tam klinik aşamasına gelmemiş ve yan etkilerinden emin olmadığımız yeni nesil bir aşıdır. Bu aşının şu anda devam etmekte olan en azından üçüncü klinik aşamayı tamamlamasını beklemek ve ardından bir karara varmak zorunda kaldık' diye ekledi.