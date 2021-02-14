Türkiye'ye yapılan madencilik ihracatının değeri 300 milyon dolar

Gümrük istatistiklerine göre, bu dönemde İran'ın Türkiye'ye ihracatının en önemli beş kolu plastik ve bileşenleri, bakır ve ilgili ürünler, çinko metal ve ilgili ürünler, gübre ve alüminyum ile bağlı ürünleriydi.

132 milyon dolar değerinde bakır ve eser ihracatı

Tahran Ticaret Odası verilerine göre, 2020 yılın ilk 11 ayında, 132 milyon dolarlık bakır ve ürünleri Türkiye'ye ihraç edildi. 2019'un ilk 11 ayına göre bu açıdan %15'lik bir düşüş yaşandığı görülmektedir.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise 80 bin ton ağırlığında 512 milyon dolar değerinde bakır katot ve katot parçaları ihracatı yapıldığı bildirildi.

128 milyon dolarlık çinko metal ihracatı

Sözkonusu dönemde çinko metal ve ürünlerinin Türkiye'ye ihracat değeri, 2019'un ilk 11 ayına göre yüzde 11 düşüş göstererek 128 milyon dolara geriledi.

Bu yılın ilk 9 aylık döneminde ise bu metalden 85 bin tonluk ihracat yapılarak ülkeye 189 milyon dolarlık bir döviz girdisi sağlandı.

Araştırmaya göre bu yılın ilk 9 ayında çinko metal ihracatı, çelik ve bakırdan sonra madencilik ve maden sektörlerinde en önemli 30 ihracat malı arasında yer alıyor.

75 milyon dolarlık alüminyum ihracatı

2020 yılının ilk 11 aylık döneminde Türkiye'ye maden ihracatı sektörünün üçüncü endeksi olarak alüminyum ve bileşenleri kaydedildi. Ancak geçen yılın ilk 11 aylık dönemine kıyasla %5 düşüş gösterdi.

İran'ın 2019 gümrük verilerine göre Türkiye, İran'dan yaptığı 5 milyar 46 milyon 49 bin dolarlık ithalat ve İran'a yaptığı 4 milyar 995 milyon 631 bin 963 dolarlık ihracat ile İran'ın Avrupa bölgesindeki en büyük ticaret ortağı oldu.

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