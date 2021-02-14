10 aylık sünger demir üretimi 25.5 milyon tonu buldu



Mübareke Çelik, Sefid Deşt, Saba, Hürmüzgan, Güney Kave , Kadir Demir Çelik, Midco, Huzistan, Miyane, Sebzevar, Şadigan, Seba Demir, Neyriz, Arfa Demir Çelik, Gol Goher Çelik, Çadırmelo, Sircan Cihan Çelik ve Baft Çelik fabrikalarından yayınlanan istatistik verilerine göre, bu yılın ilk 10 aylık döneminde en yüksek üretim 6 milyon 219 bin 142 ton ile Mübarake Çelik'e ait oldu.

Ayrıca, bu dönemde sünger demir üretim performansının en yüksek artışı geçen yılın 10 ayına göre %92 ile Seba Çelik tarafından sağlandı.

İran sünger demirde dünyada ikinci sırada

Bu dönemde 27 milyon 907 bin ton sünger demir üretimi ile İran, Hindistan'dan sonra dünyada ikinci sırada yer aldı.

Geçen yıl 27 milyon 907 bin tona eşit olan sünger demir üretimi, ondan önceki yılın aynı dönemde 26 milyon ve 359 bin tona göre % 6 arttı.

İran, Hindistan'dan sonra dünyanın en büyük ikinci sünger demir üreticisidir ve yedi il çelik projesi (Sefid Deşt, Neyriz, Gaenat, Baft, Sabzevar, Şadegan ve Miyane) çerçevesinde 800 bin ton sünger demir kapasiteleri tasarlandı.