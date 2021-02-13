14 Şub 2021 00:11
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İran-Türkiye sınırında meydana gelen deprem herhangi bir hasara yol açmadı

İran-Türkiye sınırında meydana gelen deprem herhangi bir hasara yol açmadı

Urmiye, İRNA- Batı Azerbaycan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Emir Abbas Caferi, bugün İran-Türkiye sınırında Bazergan ilçesinde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremin Batı Azerbaycan ilinde herhangi bir hasara yol açmadığını söyledi.

İRNA'ya konuşan Caferi, 'Bu deprem, Bazergan kentine 68 km mesafede yaşandı ve şu ana kadar herhangi bir yıkım ve tahribat rapor edilmemiştir. Deprem Ermenistan-Türkiye sınırında Bazergan'a uzak bir bölgede meydana geldi' dedi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Ulusal Sismoloji Merkezi'ne göre, ‌bugün cumartesi Batı Azerbaycan'ın kuzeyinde de hissedilen 14:59:21 boylam ve 44.42 enleminde yeraltının 5 km derinliğinde meydana gelen depreme en yakın şehirler Bazergan'a 68 km, Avacık'a 78 km ve Maku'ya 79 km uzaklıkta yaşandı.

Depremin şiddeti o kadar güçlüydü ki, Poldeşt şehri de dahil olmak üzere Batı Azerbaycan'ın kuzey şehirlerini salladı ve bazı insanlar dışarı çıktı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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