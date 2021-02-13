Kiş'te ilk Uluslararası Gayda Festivali düzenlenecek

Bu sanatsal etkinlikte diğer ülkelerden sanatçıların da yer alması için festival sekreterliğinin duyurusuna göre, Türkiye, Yunanistan, Cezayir, Almanya, Tunus, Fransa, Ermenistan, Avusturya, İspanya, Umman, Katar, BAE ve Hindistan'ın Tahran büyükelçileri ile yazışmalar yapıldı.

Bu festivalin amacı, İran'ın kültürel ve müzikal kimliğinin bir parçası olarak bölge ülkeleri müzikseverlerine daha fazla tanınması, müzik turistler için bir cazibe ve sanatseverleri bu enstrümanı öğrenmeye teşvik etmenin yanı sıra Kiş Adası'nın kapasitelerini ve cazibe merkezlerini tanıtmaktır.

Festivale katılmak için yaş sınırının olmadığı gibi, sanatçıların sistemine bir vokal parçası (serbest ölçülü) ve bir perküsyon parçası (belirli bir ölçü ile) olmak üzere iki sözlü olmayan eserin gönderilmesi gerekmektedir. Bu parçalar videoya kaydedilmeli ve her parça için maksimum süre 5 dakika olmalıdır. Festival sekreterliğine eser göndermek için son tarih bu yılın 18 Şubat'ı olarak açıklandı.

Ayrıca, bilgi almak ve festivale katılmak isteyenler, www.art.kish.ir bağlantı adresindeki sanatçı sistemine başvurabilirler.

Gayda, kamıştan yapılmış çift düdük ve tulumdan oluşan, tiz sesli, nefesli bir çalgı. Trakya, Bulgar, Makedon ve İskoçların millî çalgısıdır.

İskoç gaydası, İrlanda savaş gaydası en bilinen gayda türlerindendir.

Türkiye'de Kuzeydoğu Anadolu’da tulum, dankiyo (Rumca), tsimpona (Latince), guda (Lazca) adlarıyla da bilinen, sürekli pes ses veren ek boruya (ing. drone) sahip olmayan çeşitlerinin yanı sıra Trakya ve Balkanlar'da da gayda adıyla bilinmektedir. Macaristan'da 20. yüzyılın başlarında Meleyen Keçi adlı yapılan bir türü vardır.

Bu alette körük kol altına alınır. Oğlak derisinden yapılma tulumu şişirmek için tulumun içine hava pompalanır. Bir kamışı bulunan kıvrımlı borudan, dem sesinde sürekli pes bir ses çıkar. Tulum, bunun yanı sıra çifte dedende bulunan çift kamışa üfürme yapar.

Çifte dedende melodi çalmaya olanak veren parmak delikleri vardır. Fransa'nın Bretanya bölgesinde koyun postundan yapılan basit bir gaydadır. İlk önce üfleme borusundan üflenerek tulum şişirilir. Ardından dem borusuyla dedeni seslendirmek için bu tulum sıkıştırılır.

Bu tür gaydalara Asya, Afrika ve Avrupa'nın her yerinde rastlanır. Eski tulumun sesi İskoç gaydalarından rahatlıkla ayırt edilebilir.

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