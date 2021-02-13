Ortadoğu'da ilk kez araç hava yastığı İran'da üretildi

İRNA'ya konuşan şirketin genel müdürü Hüseyin Sanan Benisi, 'Bu şirket, ülkedeki endüstriyel lastik ipliği üretimi için en eksiksiz makinelere sahiptir. Şu anda, tüm yerel ihtiyaçları karşılamaktadır ve ülkedeki lastik ipliği üretiminin %90'ından daha fazlasından sorumludur' dedi.

Yaptırım koşullarında sadece sürekli üretimi düşünmekle kalmadıklarını, ötesine geçip önemli hale getirdiklerini kaydeden Sanan Benisi, 'Ülkenin stratejik bir ürün ithal etme ihtiyacını ortadan kaldırmak için önemli planlar yaptık. Hava yastığı kumaşının %100 ithal edildiğini göz önünde bulundurarak araştırma yaptık ve ülkede üretim kapasitesi olduğu sonucuna vardık, ancak sert yaptırımlar hiçbir ülkeyi İran'a teknoloji transferi yapmaya istekli kılmadı' ifadesine yer verdi.

Tüm bu zorluklara rağmen genç mühendislerin bu ürünün yerli teknolojisini elde etmeyi başardılarını ve hatta üretilen kumaşların kalitesinin Avrupa ve Çinlilerinkinden çok daha iyi olduğuna değinen Sanan Benisi, 'Planlanan tedbirlerle bu kumaşların üretimi için gerekli ekipman ve makineleri 9 ay içerisinde topladık ve tahminlere göre 3 yıl sürmesi beklenen bu proje önümüzdeki aylarda hizmete girecek' değerlendirmesinde bulundu.

Önümüzdeki yıl ülkedeki tüm yerli otomobillerin hava yastığı kumaşının %100'ünü tedarik etmeye çalışacaklarını ve bu ürünü gelecek yıl da ihraç etmeyi planladıklarını dile getiren Sanan Benisi, 'Poliamid 66 ısıya dayanıklıdır ve lastik ipliği endüstrisinde kullanılmaktadır ve bu ürün sadece yedi ülkede üretilmektedir' diye ekledi.

Geçtiğimiz haftalarda da Sanayi Bakanı Alirıza Rezm Hüseyni'nin Tahran Uluslararası Fuar Merkezinde katıldığı törenle İran yapımı araç hava yastığı kontrol ünitesi teknolojisi tanıtılarak, İran'ın bu teknolojiye sahip dünyanın beş ülkesinden biri konumuna geldiği duyurulmuştu.

Sanayi Bakanı Rezm Hüseyni'nin katılımıyla açılan 15. Uluslararası Otomotov Parçaları, Aksesuarları ve Kompleksleri Sergisi'nin ilk gününde yerli parça üreten bir firma tarafından üretilen yerli hava yastığı kontrol ünitesi ve beşinci nesil ECU (otomotiv bilgisayarı) görücüye çıktı.

Şimdiye kadar Japonya, Almanya, Çin ve ABD'den beş şirket bu teknolojiye sahipti. Böylece İran bu teknolojinin dünyadaki beşinci sahibi oldu.

Söz konusu firmanın araştırma ve inovasyon birimi ACU'nun tasarım uzmanı Muhammed Mehdi Seyfi'ye göre, 2014 yılından bu yana bu firmada bu parçayı üretmek ve bilgi edinmek için bir ekip oluşturulmuştur.

Bu ürün üzerinde güvenlik mühendisliği yapıldığını ve böylece sürüş sırasında açılmadığını dile getiren Seyfi, bunun ancak ciddi bir kaza durumunda çalıştığını söyledi.

Hava yastığı kontrol ünitesi, aracın boylamasına, enlemesine ve dik eksende hızlanma sensörleri ile donatılmıştır. Kontrol ünitesi bunların yanı sıra aracın kendi ekseni etrafındaki dönüşünü tespit eden bir dönme oranı sensörüne de sahiptir.

Kontrol ünitesinin içinde bulunan sensörler, diğer sensörlerden gelen sinyallerin değerlendirilmesine ve karşılaştırılmasına hizmet eder. Bu yapı sayesinde kontrol ünitesi kazanın yönünü ve şiddetini belirleyebilir ve ilgili güvenlik sistemlerinin tetiklenmesini sağlayabilir.

Kontrol ünitesi ayrıca, kazadan sonra araç içindekilerin yönlerini bulmaları ve gerekli kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmak için çarpışma sinyal çıkışları üzerinden diğer CAN veri yolu sistemleri ile bağlı durumdadır.

Volkswagen’de gerçekleştirilen kapsamlı araştırma ve sürekli geliştirme çalışmaları, güvenlik sistemlerine ait kumanda sisteminin çok farklı çarpışmalara dahi optimum koruma sağlayacak şekilde tasarlanabilmelerine olanak tanımaktadır. Ön hava yastıklarının kazanın şiddetine bağlı olarak iki kademeli olarak tetiklenmesi, sürücü ve ön yolcu için yaralanma riskinin daha da azaltılmasına katkı sağlar.

Bu sistem, çarpışmanın ve çarpışma şiddetinin oluşturduğu güçlü sarsıntının bir taş darbesi ya da derin çukurdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını ayırabilmektedir. Bu şekilde güvenlik sisteminin bir çarpışma olmadan tetiklenmesi durumu önlenmiş olur.

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