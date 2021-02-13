İran ve Nahçıvan arasındaki sınır işbirliğinin geliştirlmesi ele alındı

İran'ın Nahçıvan Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkonsolos Abbas Hüseyni, bu görüşmede yaptığı açıklamada, iyi komşuluğa ve özellikle malların transit geçişine vurgu yaparak, 'İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan'ın sınırlarını yeniden canlandırmasından memnuniyet duyuyor ve bu, işbirliğini artırmada etkili olabilir' dedi.

Azerbaycanlı yetkili Tagiyev ise yaptığı açıklamada, İran'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü koruma konusundaki tutumunu takdir ederek, bunu İran'ın dostluğa ve kardeşliğe, iyi komşuluğa ve uluslararası hukuka saygının bir işareti olarak nitelendirdi.

Poldeşt ve Culfa terminallerinde İranlı sınır komutanlarıyla çok iyi etkileşim ve işbirliğinin olduğuna işaret eden Nagiyev, 'Ulaşım sorunları ve vatandaşların geçişi, gerekli görülen zamanlarda yapılmakta ve bu konuda gelecekte de iki taraf arasında ortak bir toplantı yapılacak' diye belirtti.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Azerbaycan'ın bir parçasıdır. 5363 kilometrekarelik bir alana sahip Nahçıvan 8 şehir, 8 ilçe ve yaklaşık 203 köyden oluşuyor ve bu bölgenin nüfusu, %95'i Şii olmak üzere yaklaşık 400 bin kişidir.

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