Perinçek: İslam Devrimi, emperyalizmin İran toprakları üstündeki tahakkümüne son verdi

Perinçek, İslam İnkılabı Zaferinin 42. Yıldönümünde İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand’e gönderdiği mesajda bu konuyu belirtti.

Perinçek msajında, ‘’ İran İslam Cumhuriyeti’nin Milli Günü vesilesiyle göndermiş olduğunuz iletide dile getirdiğiniz adaletin, barışın ve paylaşmacılığın egemen olduğu, insanların onuruna, ülkelerin hukukuna ve milletlerin iradesine saygıya dayalı yeni bir uluslararası düzen, ülkelerimizin ve milletlerimizin ortak özlemini yansıtmaktadır. ‘’ dedi.

‘’Bundan 42 yıl önce gerçekleşen İran İslam Devrimi, emperyalizmin İran toprakları üstündeki tahakkümüne son verdi ‘’ diyen Perinçek, İslam Devriminin İran’ın milli egemenlik haklarını dış müdahalelere karşı koruduğunu belirtti.

Perinçek mesajının devamında, ‘’ Günümüzde de ABD emperyalizmine karşı mücadelede ülkelerimiz arasındaki işbirliği, hem bölgemizde barış ve huzurun tesisine son derece değerli katkılarda bulunmakta, hem de yeni bir uluslararası düzenin kurulması için emperyalist hegemonyaya karşı mücadelede bütün dünyaya cesaret kaynağı olan bir örnek oluşturmaktadır. ‘’ ifadesini kullandı.

Vatan Partisi Lideri mesajının sonunda, ‘’ Devrimin 42. yıldönümünde bütün İran milletini tebrik eder, İran İslam Cumhuriyeti Milli Günü’nü içtenlikle kutlar, devrimin manevi önderi İmam Humeyni ve tüm devrim şehitlerini rahmetle anarız.’’ ifadesini kullandı.

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2012