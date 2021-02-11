11 Şub 2021 23:03
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News Code: 84226533
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Hatibzade: İstanbul Başkonsolosluk çalışanlarının hiç biri tutuklanmamıştır

Hatibzade: İstanbul Başkonsolosluk çalışanlarının hiç biri tutuklanmamıştır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzde, İran’ın İstanbul Başkonsolosluğu çalışanlarının hiç birinin tutuklanmadığını bildirdi.

Hatibzade, bu hususta bazı Türk bası yayın kuruluşları tarafından iddialara değinerek, bu iddiaların temelsiz olduğunu belirtti.

Hatibzade, ‘’ Bu iddiaların aksine İran Başkonsolosluğunda hiç bir çalışan uzaktan veya yakından iddia edilen faaliyetlerde bulunmamıştır ve Başkonsoloslukta çalışan hiçbir kimse de tutuklanmamıştır. ‘’ dedi.

Hatibzade, ‘’ Adı geçen şahıs Başkonsolosluk çalışanı değildi ve konunun boyutlarının aydınlatılması için resmi mecralardan Türk yetkililerle temas halindeyiz. ‘’ dedi.

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