Hatibzade: İstanbul Başkonsolosluk çalışanlarının hiç biri tutuklanmamıştır

Hatibzade, bu hususta bazı Türk bası yayın kuruluşları tarafından iddialara değinerek, bu iddiaların temelsiz olduğunu belirtti.

Hatibzade, ‘’ Bu iddiaların aksine İran Başkonsolosluğunda hiç bir çalışan uzaktan veya yakından iddia edilen faaliyetlerde bulunmamıştır ve Başkonsoloslukta çalışan hiçbir kimse de tutuklanmamıştır. ‘’ dedi.

Hatibzade, ‘’ Adı geçen şahıs Başkonsolosluk çalışanı değildi ve konunun boyutlarının aydınlatılması için resmi mecralardan Türk yetkililerle temas halindeyiz. ‘’ dedi.

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