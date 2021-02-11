General Hatemi: Şehit Fahrizade’nin terörünün failleri ve amirleri cezalandırılacak

Zencan kentinde açıklamada bulunan General Hatemi, İran’ın stratejik bir düşünceye sahip büyük bir ülke olarak gereken yer ve zamanda bu cezayı vereceğini bildirdi.

İran’ın bugün üstün füze güçlerinden biri olduğunu ifade eden General Hatemi, İran’ın ihtiyaç duyduğu füzeleri dizayın ve ürettiğini belirtti.

General Hatemi, İran’ın ürettiği füzelerin dikkatli olduğunu ve gerekli patlama gücüne sahip olarak gerekli önleyici güce sahip olduğunu söyledi.

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2012