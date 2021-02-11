Ruhani: Yeni ABD yönetiminden bir iyi niyet görmedik

Bazı projelerin açılışında konuşan Ruhani, ABD yeni yönetiminin eğer sloganlarında ciddiyse hemen yeni yol başlamasını ve sorunları telafi etmesini istedi.

Ruhani, Korona aşısının temini için zor mali sorunları hatırlatarak, ‘’ Tüm sorunlara rağmen döviz temin edebildik, Beyaz Saray’da işbaşına olan cani, paramızın hareket etmesine izin vermiyordu ve biz haftalarca banka banka para transfer ettik. ‘’ dedi.

ABD yeni yönetiminden bir iyiniyet görmediklerini ifade eden Ruhani, ‘’ Belki söylemleri değişmiştir fakat önemli olan fiili durumdur, bundan dolayı fiilen ne yapacaklarını görmeliyiz ve bu cinayetleri nasıl telafi edecekleri görmeliyiz. ‘’ dedi.

ABD eski başkanı Trump’ın cinayetlerine değinen Ruhani, ‘’Yeni ABD yönetiminin eski yönetimin yarattığın cinayetleri nasıl telafi edeceğini düşünmesi gerekir, bundan dolayı eski yoldan tam olarak dönmeli zira o yolun yanış olduğu ve hezimete uğradığı belli olmuştur. ‘’ dedi.

‘’İran aleyhine uygulanan azami baskı politikasının hezimet uğradığından kimse şüphe etmemeli ‘’diyen Ruhani, ‘’ İran aleyhine uygulanan ekonomik savaş hezimete uğramıştır, halkımızın sorunları mevcuttur bundan dolayı eğer ABD yeni yönetimi sloganlarından ciddiyse yolunu değiştirmeli ve eskiyi telafi etmeli diyoruz. ‘’ dedi.

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2012