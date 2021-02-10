Dokuz ayda İran Özel Ekonomik Bölgelerinden dört milyar dolar ihracat gerçekleşti

Hazraimeneş İran serbest bölgelerinden bu dönem içinde ambargolar ve korona’ya rağmen 600 milyon dolar ihracat gerçekleştiğini söyledi.

Hazraimeneş bu bölgelerde 9 aylık dönemde 12 bin 700 milyar Tuman ve 94 milyon dolar yerli yatırım yapıldığını belirterek, 9 aylık dönemde bu bölgelerde 153 milyon dolar yabancı yatırım gerçekleştiğini bu rakamın geçen sene 100 milyon dolar olduğunu söyledi.

İran’da Kiş, Geşm,, Çabahar, Eres, Enzeli, Ervend ve Maku Ticare, Sanayi Serbest Bölgeleri vardır. 11 ve 12. Hükümetler döneminde bu bölgelere 45 milyar dolar ithalat ve 132 milyar dolar ihracat gerçekleşti.

İran’ın ihracat miktarının yüzde 40’ı Serbest Bölgeler ve Özel Ekonomik Bölgelere aittir ve bunun yarısını da Petrokimya oluşturmaktadır.

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2012