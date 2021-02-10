Galibaf: ABD yönetimindeki değişiklik İran-Rusya ilişkilerini etkilemez

Rusya Kanal 24’ü ile görüşen Galibaf, stratejik ilişkilere ulaşmak için İran-Rusya arasında 50 yıllık işbirliği yol haritası düzenlenmesi yapılması gerektiğini belirterek, Rusya ziyaretinin amacını iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ilişkiler düzeyine çıkarmak olduğunu söyledi.

İki ülkenin çeşitli alanlarda işbirliğinin önemine değinen Galibaf, İran ve Rusya’nın çeşitli alanlarda bir birinin tamamlayıcısı olabileceğini söyledi.

Biden yönetiminin çeşitli düzeylerinden İran’a çeşitli sinyaller gönderildiğini ifade eden Galibaf, ‘’ Gerçi onlardan hiçbir yeni politika görmedik fakat görünen o ki Biden yönetiminde büyük kararlar alma gücü yoktur. ABD yönetimi nükleer anlaşma çerçevesine uygulamadığı taahhütleri ile ilgili ön şart koyma hakkına sahip değilir. ‘’ dedi.

Galibaf, İslami Şura Meclis Başkanlığını üstlendikten sonraki ilk resmi ziyaretini geçen günlerde Rusya’ya gerçekleştirdi.

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2012