Ruhani: Dünya halkı Trump’ın hezimetinde İran’a borçlular

İslam İnkılabı Zafer yıldönümü töreninde konuşan Ruhani, 3 yıllık ekonomik savaşta İran halkının direnişi ve hükümetin tedbirinin Trump’ın düşürülmesinde etkili olduğunu belirterek, ‘’ Ne zaman birlikte olduk ve beraber çalıştıysak zfer bizim olmuştur, biz zoraki 8 yıllık savaşta nasıl zafer kazandıysak, 3 yıllık ekonomik savaşta da zafer kazandık.

Tüm dünyanın İran’a büyük borcu olduğunu belirten Ruhani, ‘’ Eğer İran milleti Beyaz Saray diktatörü karşısında direnmeyi onu hezimete uğratmasaydı ve eğer İran halkının seçtiği hükümetin tedbiri olmasaydı ve nükleer anlaşmadan ayrılsaydı Trump bedelsiz ve emeksiz bir zafer kazanırdı.’’ dedi.

Millet menfaatleri için müzakerenin önemine değinen Ruhani, ‘’ Müzakere bir devlet ve yönetimin aracıdır, bu miras Peygamberimizde bize intikal etmiştir. Peygamberimiz çeşitli zamanlarda düşmanlarla müzakereler etti ve anlaşmalar imzaladı. Biz peygamberimiz ve İmam Mücteba’nın gösterdikleri yol olan müzakere yoluna iftihar ediyoruz. ‘’ dedi.

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2012