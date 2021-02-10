10 Şub 2021 11:44
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News Code: 84225033
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İslam İnkılabı zafer yıldönümü kutlamaları başladı

İslam İnkılabı zafer yıldönümü kutlamaları başladı

Tahran, IRNA- İslam İnkılabı 42. Yıl zafer kutlamaları İran genelinde başladı. Bu sene düzenlenen törenler korona’dan dolayı otomobil, motosiklet ve bisikletlerle düzenlenmektedir.

Tahran’da ve İran’ın genelinde törenler yerel saat 10’da başladı ve katılımcılar otomobilleri, motorları ve bisikletlerini devrimle ilgili dövizler ve pankartlarla süslemişlerdir.

Töreler 200 yabancı ve 6000 yerli bası mensubu tarafından izlenmektedir. Törenler İran Devlet Televizyonunun kanallarından da yayınlanmaktadır.

Yürüyüş törenleri yolları ilan edilmiştir ve yetkililer katılımcılardan bu yolların dışına taşımamalarını istemektedirler.

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2012

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