İslam İnkılabı zafer yıldönümü kutlamaları başladı

Tahran’da ve İran’ın genelinde törenler yerel saat 10’da başladı ve katılımcılar otomobilleri, motorları ve bisikletlerini devrimle ilgili dövizler ve pankartlarla süslemişlerdir.

Töreler 200 yabancı ve 6000 yerli bası mensubu tarafından izlenmektedir. Törenler İran Devlet Televizyonunun kanallarından da yayınlanmaktadır.

Yürüyüş törenleri yolları ilan edilmiştir ve yetkililer katılımcılardan bu yolların dışına taşımamalarını istemektedirler.

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2012