Belçika Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

İran Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı görüşmede verilen kararın uluslararası hukuka ve Belçika hükümetinin İran karşısındaki taahhütlerine aykırı olduğunu ve İran’ın bu kararı tanımadığını belirterek, İranlı diplomatın tutuklanması, mahkemesi ve mahkum edilme süreçlerinin 1961 Viyana Konvansiyonuna aykırı olduğu ve meşruiyetten yoksun olduğunu vurguladı.

Görüşmede Belçika hükümetinden insan haklarına riayet ederek İranlı diplomatın bir an evvel serbest bırakması istendi.

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2012