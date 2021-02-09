9 Şub 2021 19:11
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News Code: 84224473
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Belçika Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Belçika Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Tahran, IRNA- Beçika’nın Tahran Büyükelçisi bir İranlı diplomat aleyhinde Belçika’da verilen mahkeme karına itiraz için Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı görüşmede verilen kararın uluslararası hukuka ve Belçika hükümetinin İran karşısındaki taahhütlerine aykırı olduğunu ve İran’ın bu kararı tanımadığını belirterek, İranlı diplomatın tutuklanması, mahkemesi ve mahkum edilme süreçlerinin 1961 Viyana Konvansiyonuna aykırı olduğu ve meşruiyetten yoksun olduğunu vurguladı.

Görüşmede Belçika hükümetinden insan haklarına riayet ederek İranlı diplomatın bir an evvel serbest bırakması istendi.

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