Zarif: İran tehdide karşı direnişle cevap verir

İslam İnkılabı Devriminin 42. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılımıyla Tahran'daki büyükelçilerle yapılan toplantıda konuşan Zarif, Trump yönetiminin, yaptırımlarla İran'ın devrim yıl dönümünü göremeyeceği düşüncesinde olduğunu fakat bugü İran halkının her zamandan daha alnı açık olarak tarih ve dünya karşısında durdurunu ve İran aleyhine savaş çıkaranların sonnunda kendi milleti karşısında da savaş çıkardı ve sonra da tarih çöpşüğüne gittiklerini söyledi.

Bu durumun gelecek kişiler için çok iyi bir ders olması gerektiğini belirten Zarif, baskı karşısında direnen, dış destek olmadan silahlı ejim karşısında zafer kazanan ve ekonomik terörizm karşısında direnen millet karşısında saygıdan başka dille söz edilmeyeceğini söyledi.

Zarif, "Bu (Trump'ın politikaları) ABD'nin yeni yönetimi için de İran ile nasıl muamele edeceklerine dair iyi bir derstir. Bugün şu mesajı dünyaya duyurma günüdür. İran tehdide direnişle cevap verir. İran'ı tehdit eden tarihin çöp sepetine atılmıştır." ifadelerini kullandı.

Zarif, İran halkının yaptırımlar nedeniyle zorluk çektiğini ancak ülkesinin petrole bağımlılığının her zamankinden daha az olduğunu ifade etti.

Zarif, ‘’ İran halkı saygıya saygıyla, tehdide tehditle, baskıya da direnişle cevap verir ve İran halkını tarihte tehdit eden herkes tarih çöplüğüne gitmiştir ve bu halk ayakta kalmıştır. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012