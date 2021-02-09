9 Şub 2021 18:12
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News Code: 84224406
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Dejpesend: Bu sene 4.9 milyar dolar yabancı yatırım izni verilmiştir

Dejpesend: Bu sene 4.9 milyar dolar yabancı yatırım izni verilmiştir

Gorgan, IRNA- İran Ekonomi Bakanı Ferhad Dejpesend ekonomik ambargolar ve korona’ya rağmen 21 Mart ile Ekim 2020 sonuna kadar 4.9 milyar dolar yabancı yatırım izni verildiğini ve bunlarla ilgili projelerin uygulanma aşamasında olduğunu söyledi.

İran’ın kuzeyinde bulunan Gorgan ilinde açıklamada bulunan Djpesend, Yabancı Sermayenin ülkenin hızlı gelişme yollarından biri olduğunu belirterek, İran’ın Hazer kıyısındaki bölgeleri iklim ve doğal şartlarından dolayı sanayi için çok uygun olmadığını ve bu bölgelerde IT alanında yatırım yapmanın daha uygun olduğunu söyledi.

Dejpesend, Hazar kıyısında olan illerin özel sektörün sermayesi ve yabacı yatırımcılardan yararlanılması gerektiğini söyledi.

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2012

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