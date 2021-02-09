Dejpesend: Bu sene 4.9 milyar dolar yabancı yatırım izni verilmiştir

İran’ın kuzeyinde bulunan Gorgan ilinde açıklamada bulunan Djpesend, Yabancı Sermayenin ülkenin hızlı gelişme yollarından biri olduğunu belirterek, İran’ın Hazer kıyısındaki bölgeleri iklim ve doğal şartlarından dolayı sanayi için çok uygun olmadığını ve bu bölgelerde IT alanında yatırım yapmanın daha uygun olduğunu söyledi.

Dejpesend, Hazar kıyısında olan illerin özel sektörün sermayesi ve yabacı yatırımcılardan yararlanılması gerektiğini söyledi.

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2012