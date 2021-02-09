Rusya Senatosu Başkanı'ndan İran ile işbirliğinin geliştirilmesine vurgu

Taraflar özellikle ekonomi, ticaret, enerji, bilim ve akademi gibi önemli alanlar olmak üzere ikili işbirliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Matuinko bu görüşmee yaptığı açıklamada, Kalibaf'a Moskova'ya yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Bu ziyaret, İran ve Parlamentosu'nun Tahran-Moskova arasındaki artan stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi için çalıştığının kanıtı ve tanığıdır. Sizi siyasi deneyime sahip önemli bir şahsiyet olarak tanıyoruz. Bu önemli gezinin iki ülke arasındaki ilişkilere ciddi bir ivme kazandıracağına inanıyoruz' dedi.

İran'ın Rusya'nın eski ve yakın ortaklardan biri olduğunu ve Rusya Federasyonu Konseyi'ndeki en büyük dostluk gruplarından birinin Rusya-İran Dostluk Grubu olduğunu kaydeden Rus yetkili, 'Dünyada ne olursa olsun iki ülke arasındaki ilişkileri genişletmek istiyoruz. İran ile Rusya arasında enerji santralleri ve enerji alanında işbirliğinin ilerletilmesi önelidir. Uluslararası forumlarda iki ülke parlamentolarının işbirliğini de güçlendirmeliyiz. Nükleer Anlaşma'ya desteğimiz eskiden olduğu gibi devam etmektedir' diye belirtti.

Moskova-Tahran ilişkilerinin gelişmesi gerektiğine vurgu

İslami Şura Meclisi Başkanı Kalibaf da bu görüşmede yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı olarak Moskova'ya ilk yurt dışı seyahatine atıfta bulunarak, 'İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei,'nin Putin'e mesajını vermek, bu ziyarete özel bir özellik kazandırmıştır. Bu, bölge ve dünya güçleri hakkında önemli bir mesajdır ve İran ile Rusya arasındaki ikili ilişkinin stratejik, derin ve birkaç on yıl sürecek bir ilişki olacağı anlamına gelmektedir' dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin 20 ve 50 yıllık anlaşmalarla daha da güçleneceğine işaret eden Kalibaf, 'Emperyal ve tek taraflılık ruha sahip ülkelerdeki siyasi değişimler, İran ile Rusya arasındaki derin ilişkileri asla etkilemeyecek ve bu sürekli bir stratejik ilişkidir. Böylesine derin ve sürekli bir ilişki içinde ekonomik, siyasi, kültürel, enerji, ulaşım, bilim, savunma ve güvenlik işbirliğini geliştirmemiz çok doğaldır' diye vurguladı.

Başta enerji üretimi olmak üzere farklı sektörlerde öncelikli olmak üzere iki ülkenin çeşitli ekonomik alanlara yatırım yapmasının her iki ülkenin de ilgi duyduğu konulardan biri olduğunu kaydeden Kalibaf, İran'a Rus korona aşısı Sputnik V için Rusya hükümetine teşekkür ederek, 'Korona aşısı konusunda işbirliği, iki ülke arasındaki dostane ve derin işbirliğinin bir örneğidir' diye ekledi.

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