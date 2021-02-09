İran otoyollarının uzunluğu Devrim'den önce 20 km'den 2021'de 20 bin km'ye ulaşmıştır

Ülkenin doğusunda yer alan Yezd ilindeki Tebes şehrinde düzenlenen bir törende konuşan İslami, 'İslam Devrimi'nden önce İran'ın sadece 20 kilometre karayolu bulunmaktaydı, ancak Ruhani hükümetinin göreve geldiği ilk yılda bu oran 12 bin 300 kilometreye çıkmıştı. Ruhani hükümetinin sonunda ise en az 8 bin kilometre karayollarına ilave edilerek bu rakam bugün 20 bin kilometreden fazlaya yükselmiştir' dedi.

İslami, geçen yıl İran'da taşınan yük hacminin yaklaşık 470 milyon ton olduğunu ve bu yıl bu rakamın %10'un üzerinde bir artış gösterdiğini da sözlerine ekledi.