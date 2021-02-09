İran'da koronaya karşı aşılama Cumhurbaşkanı Ruhani'nin talimatıyla başladı

4 Şubat'ta Rusya'dan ülkemize gelen Sputnik V aşısı ile başlayan aşılama işlemi, bugün resmi olarak Tahran'daki İmam Humeyni Hastanesi'nde başladı.

İran'da korona aşısı olan ilk kişi, Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı Said Nemeki'nin oğlu oldu.

Sağlık Bakanı Nemeki'ye göre ilk aşamada öncelikli olarak yoğun bakım üniteleri olmak üzere sağlık personeli ücretsiz şekilde aşılanacak.

Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı 4 Şubat'ta İran'a ulaştı. İran'ın Rusya ile yaptığı anlaşmaya göre bir sonraki sevkiyatlar da sonraki aşamalarda İran'a teslim edilecek.

Hükümet Sözcüsü Ali Rabii'ye göre İran, Rusya'nın yanı sıra Çin, Hindistan, Dünya Sağlık Örgütü'nün aşısı Kovax ve Küba'dan da korona aşısı ithal edecek.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish