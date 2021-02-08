Duma Başkanı: Batının İran aleyhindeki ambargoları kabul edilemezdir

Moskova’da temaslarda bulunan İslami Şura Meclis Başkanı Mohammad Bager Galibaf ile görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Valvodin, ABD’nin İran aleyhindeki ambargolara değinerek, ‘’ İnsan hakları iddiasında bulunan bazı devletler koronalı dönemde zalimce ambargolar uygulamakta ve korona hastalığının tedavisine yardımcı olmak yerine halkın hayat kalitesini azaltıyorlar. ‘’ dedi.

İran ve Moskova’nnın bölgesel ve uluslararası meselelerin üstesinden gelmesi için daha çok işbirliğine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Valvodin, ülkesinin İran ile irtibatlarını geliştirmek için yeni formatlar aradığını belirtti.

Valvodinn İran ile enerji, tarım ve ulaştırma alanlarında ilişkilerin gelişmesini ifade eden Valvodin, bu alanda yapılacak oturumlardan yeni projeler doğacağını söyledi.

Baha aylarında İran’ı ziyaret edeceğini belirten Valvodin, iki ülkenin Çin ve Kuzey Kore ile birlikte aleyhlerine uygulana ambargolar, ticari savaşlar ve batının çifte standartları ile ortak mücadeleye sahip olduklarını söylledi.

Bu ticari savaşların İran ve Rusya alyhide açık şekilde uygulandığını ifade eden Valvodin, Galibaf ile İran, Rusya, Çin, Afganistan, Pakistan ve Türkiye’nin katılacağı bölgesel işbirliği ve güvenliği konferansları konusunda konuştuklarını belirtti.

Ülkesinin İran’a gönderdiği korona aşısına değinen Valvocin, diğer ülkelerin de aşıya ulaşmasının sağlaması gerektiğini söyledi.

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2012