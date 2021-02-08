Polis Teşkilatı'nın ek ekipmanının %95'inden fazlası yurt içinde üretilmektedir

Polis Teşkilatı'nda düzenlenen bir törende konuşan General Eşteri, 'Ülkede üretilen ek ekipmanın %95'inden fazlası, bilgi ve kendini adamış gençlerin ve profesyonellerin becerileri sayesinde elde edilmektedir.Eskiden ülkeye ithal edilen en düşük ekipman seviyesini görüyorduk ama bugün milli tecrübe, bilgi ve becerilere dayanarak savunma, kolluk ve teçhizat ihtiyaçlarımızı yurt içinde üretiyoruz' diye konuştu.

Ülkenin sınır muhafızlarının görevinin önemine değinen General Eşteri, 'Sınır muhafızları 8 bin 755 kilometreden oluşan ülke sınırlarını korumaktadır. Sınır muhafızlarına ekipman desteğinin olduğuna inanıyoruz. Ek ekipmanlar hareket kabiliyetinin artırılmasına neden olarak, çalışanların sınır görevlerini yerine getirirken güvenlik faktörünü artıracaktır' diye belirtti.

Polis gücünün halkın can, mal, onur ve güvenliğinin koruyucusu olduğunun altını çizen General Eşteri, 'Tüm yollarda, şehirlerde, köylerde vb. gücçlü bir varlığa sahibiz. Sınırın sıfır noktasından ülke merkezine her yerde polisin gücü görünmektedir. Günümüzde polis, halkın yanında ve halk için hizmet ediyor' diye açıkladı.

General Eşteri, 'Düşman bilmeli ki İslami İran milleti, bu millet üzerine ne kadar baskı yapılırsa yapılsın, daha kararlı, daha güçlü ve daha motive olarak hızla ilerlemeye devam edecek' diye ekledi.

Bugünkü törende, polis gücünün Sınır Komutanlığına 300'den fazla araç, gemi ve deniz teçhizatı teslim edildi.

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