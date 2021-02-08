Kiros kapısı Persepolis yakınlarında keşfedildi

Bolonya Üniversitesi'nden Pierre Francesco Caliri ve Şiraz Üniversitesi'nden Alirıza Askeri Çaverdi yönetimindeki İran-İtalyan arkeoloji heyeti, 10 sezonluk arkeolojik kazılar sırasında bölgeden arkeolojik belgelerin geniş bir koleksiyonunu keşfetti.

Bulunan kapı, Taht-i Cemşid'in üç kilometre kuzeybatısında bulunan tuğla höyük bölgesinde bulunuyor. Bu kapı 30x40 metre ebatlarıbda ve yaklaşık 12 metre yüksekliğinde imiş.

Yapının merkezinde, 8x12 metre boyutlarında dikdörtgen bir oda olan bir koridor bulunmakta ve bu merkezi odanın içinde dört oturma koltuğu yer alırdı.

İRNA'ya konuşan İranlı arkeolog ve Parse tuğla höyüğün kazı ekibinin başkanı Alirıza Askeri Çaverdi, 'Yazılı belgeler, binanın yapımı için kullanılan malzemeler, binanın süslemesi için kullanılan motifler, karbon 14 ile tarihleme, kutsallık boyutları ve bu kapıya giriş kurallarının, bu binanın MÖ. 539'dan sonra Babil'in Kiros tarafından fethi onuruna yapıldığını göstermektedir' dedi