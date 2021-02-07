İran, genetik test ekipmanı açısından Avrupa standartlarının üzerindedir

Zencan ilindeki Adli Tıp Genel Müdürlüğü'nün yeni binasının açılış töreninde konuşan Mehdevi, 'Ülkenin 21 ilinde genetik laboratuvarları faaliyette değildir, çünkü bu laboratuvarların kurulması tüm iller için ne mümkün ne de gerekli' dedi

İran genelinde 10 yasal genetik referans laboratuvarının suç tespit hizmetleri sunduğunu belirten Mehdevi, 'Cesetlere verilen adli tıp laboratuvar hizmetlerinin önemli olmakla birlikte, kuruluş hizmetlerinin küçük bir yüzdesini oluşturmaktadır ve tüm illerde olması gerekmemektedir'ifadesini kullandı.

Ukrayna uçağının kazası ile ilgili olarak, Adli Tıp Kurumu'nun Tahran'da gerçekleşen hizmetleri dünyadaki başka hiçbir ülkeyle karşılaştırılamadığını kaydeden Mehdevi, 'Çünkü bir haftadan kısa bir süre içinde tüm ölüleri tespit ettik. Ölülerin kimliklerinin belirlenmesi için tüm laboratuvar belgeleri uluslararası olarak onaylandı ve hiç kimse buna en ufak bir itirazda bulunamazdı' diye belirtti.

Mehdevi, 'Adli tıp hizmetlerinin ve vücut muayenelerinin önemli bir parçası olan toksikoloji, ölüm nedeninin belirlenmesi için örneklemenin gerekli olduğu durumlarda çok önemli ve yaygındır ve diğer illerde olduğu gibi Zencan'da da yapılan ceza davalarında önemli bir yeri vardır'dedi.