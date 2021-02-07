İran'a gelen Hıristiyan bir turist, Hürremabad şehrinde Müslüman oldu

Bu genç turist, İslam İnkilabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin Luristan ilindeki temsilcisi Hüccetülislam ve'l-müslimin Seyyid Ahmed Rıza Şahruhi'nin huzurunda İslam dinini seçerek, yüce Allah'ın yüceliğine , İslam Peygamberinin (sav) peygamberliğine ve 12. imamın (as) imamlığına yemin etti.

Bundan önce tevhit, nübüvvet, adalet, imamamiye ve ahiret gibi dinin ilkeleri bu genç adama açıklanmış ve sonuçta bu yeni şii Müslüman olan gence bir adet Kur'an-ı Kerim hediye edildi.