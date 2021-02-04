Tahti Revançi: 2231 nolu BMGK kararını çiğnemek Biden yönetimi için iyi bir başlangıç değildir

Tahti Revançi, Twitter hesabından yazdığı mesajla bu konuyu belirtti.

Tahti Revançı, ‘’ ABD yeni yönetimi çoğulculuğu desteklediğini göstermektedir fakat Lahey Adalet Divanında İran lehine verilen karardan umutsuzluğunu bildiriyor. ‘’ dedi.

Tahti Revançi, ‘’ ABD, İran aleyhine yasa dışı cezalarla 2231 nolu BMGK kararını çiğnemeye devam etmektedir, bu iyi bir başlangıç değildir. ‘’ diye yazdı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de Lahey Adalet Divanı Kararının İran lehine verdiği kararın İran için yeni bir zafer olduğunu belirterek, İran’ın her zaman uluslararası kanunlara saygılı olduğunu belirterek, ABD’nin de taahhütlerine bağlı kalmasının zamanının geldiğini bildirdi.

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2012