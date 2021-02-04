Ruhani: Lahey Adalet Divanının kararı İran milletinin büyklüğüü göstermektedir

Ruhani, bazı büyük projelerin açılışında yaptığı açıklamada, düşmanın İran için karanlık günler getirmek istemesine rağmen İran halkının hergün güzel haberler duyduğunu belirtti ve Lahey Adalet Divanının İran lehine ve ABD lehine dün verdiği kararın da İran’ın bu mahkemede ABD aleyhine kazandığı son zafer olduğunu söyledi.

Bu kararın İran milletinin bir süper güç karşısında gücünün göstergesi olduğunu ifade eden Ruhani, siyasi savaşta karşı tarafın yüz binlerce siyası uzmana sahip olduğunu ve İran’ın birkaç diplomatla bu savaştan galip çıktığını söyledi.

Divanın daha önce ABD’den İran aleyhine olan ambargoları kaldırmayı istediğini fakat ABD’nin buna uymadığını ifade eden Ruhani, mahkemenin en son kararında İran şikayetine bakmaya ehil olduğu kararını verdiğini ve bunun büyük başarı olduğunu söyledi.

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2012