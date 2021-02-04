İran ve Hindistan Savunma Bakanları görüştü

İran Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada taraflar görüşmede ikili işbirliği, bölgesel ve uluslararası konuları incelediler.

Hatemi görüşmede iki ülkenin tarihi ve kültürel ortaklıklara değinerek iki ülkenin tüm potansiyellerinden yararlanarak çeşitli alanlardaki ilişkilerinin gelişmesinin gerekli olduğunu ve iki ülke ile bölge menfaatleri doğrultusunda olduğunu söyledi. Sing de görüşmede iki ülkenin tarihi ilişkilerine değinerek, iki ülkenin gelişmekte olan ilişkilerinin korunması ve gelişmesine vurgu yaptı.

İki Bakan görüşmede savunma alanındaki işbirliğine de vurgu yaptılar.

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2012