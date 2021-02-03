3 Şub 2021 21:06
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News Code: 84210530
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Zarif: ABD uluslararası taahhütlerine bağlı kalsın

Zarif: ABD uluslararası taahhütlerine bağlı kalsın

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Uluslararası Adalet Divanının ABD’nnin hukuki gerekçelerini reddetmesinin İran için hukuki bir zafer olduğunu belirterek, ABD’nin uluslararası taahhütlerine bağlı kalmasının zamanının geldiğini söyledi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ‘’ Uluslararası Adalet Divanı ABD’nin İran ambargoları ile ilgili hukuki gerekçelerini reddetti bu 3 Ekim 2018 kararı sonrası İran için yeni bir hukuki zaferdir. ‘’ dedi.

Zarif, İran’ın her zaman ve tam olarak uluslararası kurallara saygılı olduğunu belirterek, ABD’nin uluslararası taahhütlerine bağlı kalma zamanının geldiğini söyledi.

Uluslararası Adalet Divanı bugün verdiği kararla ABD’nin İran aleyhindeki ambargoların ile ilgili gerekçelerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

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