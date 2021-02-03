İran helikopter tamirinde kendine yeter konuma geldi

İran Ordusu Helikopter Birlikleri Komutanı General Yusuf Kurbani, Kermanşah kentinde 7 savaş, taşıma ve arama helikopterinin tam tamirinin tamamlanması töreninde yaptığı açıklamada, geçen sene 40 helikopterin tam tamirinin yapıldığını söyledi.

Helikopterlerin tamirinin yüzde yüzünün İranlı uzmanlar tarafından yapıldığını ifade eden Kurbani, İran’ın bu konuda kendine yeter konuma geldiğini söyledi.

Kurbani gece görüşü sistemlerin yapımı ile ilgili de bu sistemin daha önce birkaç ülkede olduğunu fakat İranlı uzmanları çabası ile bu sistemin İran’da yapıldığını söyledi.

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2012