3 Şub 2021 20:15
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Ali Ensariyan hayatını kaybetti

Ali Ensariyan hayatını kaybetti

Tahran, IRNA- Eski İran’ın Milli Futbol Takımı oyuncusu Ali Ensariyan, Korona’dan dolayı hayatını kaybetti.

Ensariya, Mehrdad Minavend sonrası korona’dan dolayı hayatını kaybeden ikinci İranlı eski sporcudur.

43 yaşında olan Esariyan 13 günden beri hastanede tedavi görmekteydi.

Futbola Fecr takımında başlaya Ensariyan, daha sona Perspois takımına transfer oldu ve 5 sene bu takıma oynadıktan sonra kısa süreliğine SAİPA takımında oynadı.

Ensariyan daha sonra başka takımlarda da oynayarak 34 yaşında aktif futbol hayatına veda etti ve daha sonra bazı filmler ve dizilerde oyunculuk yaptı.

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2012

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